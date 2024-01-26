На Южно-Донецком направлении сорваны попытки усиления позиций ВСУ

Несколько попыток украинских войск усилить свои позиции на Южно-Донецком направлении в минувшие сутки были пресечены Вооруженными силами РФ. Об этом со ссылкой на пресс-службу группировки «Восток» Минобороны России сообщает РИА Новости.

«В течение суток сорваны четыре попытки усиления противником передовых позиций в районах Старомайорского и Ровнополя», — сказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Кроме того, по его словам, огнем артиллерии, тяжелых огнеметных систем и ударами бомбардировочной авиации поражены опорные пункты и места дислокации противника из 79-й десантно-штурмовой и 31-й механизированной бригады ВСУ в районах Константиновки и Новомихайловки. Уничтожены три пункта управления беспилотниками и грузовик с боеприпасами.

25 января сообщалось, что российские войска уничтожили несколько пунктов дислокации ВСУ в Херсонской области.

В тот же день украинский генерал сообщил об активном наступлении ВС РФ на одном из направлений.

Ранее в Брянской области уничтожили беспилотники.