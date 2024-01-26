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После сообщения школьника полиция задержала предполагаемого террориста

ГУ МВД Иркутской области: за подготовку к теракту задержан 19-летний юноша

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Global Look Press

В Иркутской области силами полиции задержан 19-летний молодой человек, которого подозревают в подготовке теракта. Об этом сообщает региональное управление МВД.

В сообщении говорится, что о планах совершения преступления в Нижнеилимском районе Иркутской области стало известно после плановых профилактических мероприятий, которые сотрудники полиции проводили в местных школах. После одной из лекций школьник рассказал оперативникам, что его знакомый поддерживает взгляды запрещенного в России террористического движения и, возможно, планирует что-то противозаконное.

Проверив информацию, полицейские установили, что она подтверждается.

Для задержания 19-летнего молодого человека выдвинулись сотрудники Центра противодействия экстремизму ГУ МВД по Иркутской области и местный отряд «Собр» Росгвардии. У подозреваемого изъяли «предметы и данные, имеющие доказательное значение». Отрицать задуманное он не стал.

По решению суда юноша заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

17 ноября в Балашихе задержали 14-летнюю девочку, планировавшую напасть на школу.

Ранее стало известно, что юноша из Амурской области четыре года планировал вооруженное нападение на людей из ненависти к человечеству.

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