Врач рассказала о вреде йогуртов с полок магазинов

Не все йогурты на полках магазинов так полезны и питательны, хотя они включены в рацион как взрослых, так и детей. О том, какие опасности несут в себе такие продукты с «добавками» и как выбрать правильный йогурт, «Газете.Ru» рассказала врач диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова.

«Йогурт — это пробиотический продукт ферментации молочнокислых бактерий, именно поэтому он так полезен и питателен. К тому же, этот молочный продукт в большинстве случаев легко усваивается людьми с непереносимостью лактозы или молочного сахара, в отличии от «живого» молока. Бифидобактерии и лактобактерии, которые в нем содержатся очень полезны для нашего желудочно-кишечного тракта. Белок, кальций, другие витамины и минералы, содержащиеся в йогурте, также усиливают наш иммунитет в борьбе с вредоносными бактериями и вирусами», — объяснила врач.

Сохранение тенденции к потреблению молочной продукции подтверждает растущее внутренне производство. По данным государственной системы маркировки «Честный знак», в 2023 году в России было произведено более 167 млн литров йогурта — это на 14% больше, чем за весь 2022 год.

Однако Габдулхакова предостерегла, что не все йогурты одинаково полезны.

«Полки магазинов сегодня переполнены разноцветными йогуртами и чаще всего с различными добавками (ягоды, цукаты, варенье, печенье, хлопья, шоколад и прочее) и большим сроком годности. Это действительно вкусно и очень красиво, но на самом деле пользы в таких йогуртах нет», — отметала она.

Врач добавила, что длительный срок хранения таких йогуртов делает его неинтересным для бактерий, а значит, и для флоры кишечника. Это и говорит о бесполезности таких йогуртов.

«Отдельно стоит сказать и о красителях, содержащихся в наполнителях к йогуртам. Одно дело, когда мы говорим о натуральных добавках, таких как свекольный сок или куркума. Но недобросовестные производители часто добавляют дешевые химические красители, которые могут вызвать аллергию. К сожалению, не все осознают эту угрозу и покупают «взрослые» йогурты даже детям. Представьте, что вы покупаете ребенку йогурт с наполнителем (печеньем или шоколадом), сахаром, красителем и консервантом. В лучшем случае йогурт просто не принесет никакой пользы, а в худшем — начнется аллергия. Причем она может проявиться не сразу, а через полгода-год и в разных формах, начиная от дерматита и заканчивая пищевой аллергией», — объяснила Габдулхакова.

Врач также рассказала, как сегодня выбрать полезный и питательный йогурт.

«При выборе йогурта первым делом рекомендуется обращать внимание на состав. В нем должно быть просто ферментированное молоко, то есть сам молочный продукт без добавок. К тому же, чтобы йогурт был полезным, стоит выбрать продут с жирностью 4-5% и коротким сроком годности, что будет говорить о его натуральности», — добавила она.

Для любителей йогуртов с добавками нутрициолог предложила попробовать полезные альтернативы. В обычный йогурт можно добавить, например, орехи, фрукты, ягоды, курагу, семена, кокосовую стружку. А если есть желание, йогурт можно приготовить дома.

«Покупается готовая закваска. Литр молока подогревается до теплого молока, в него добавляется закваска и оставляется на ночь в теплом месте. Утром будет готов натуральный молочный продукт. Важно, что чем жирнее молоко, тем полезнее будет такой йогурт», — заключила Габдулхакова.

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