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Россиянин получил по поддельной справке более 1 млн рублей

Житель Самары получил более 1 млн рублей по поддельной справке об инвалидности

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Shutterstock

В Самаре местного жителя подозревают в мошенничестве с помощью поддельных медицинских документов, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по области.

По версии правоохранителей, в 2014 году подозреваемый передал в отделение Пенсионного фонда справки, которые подтверждали наличие у него инвалидности. В соответствии с документами мужчине назначили выплату. С 2014 по 2023 год самарец получил от государства более 1 млн рублей. Позже в документах, предоставленных подозреваемым, нашли признаки подделки.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее на Урале вынесли приговор женщине, три года получавшей выплаты на несуществующего ребенка.

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