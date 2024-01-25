Россиянин получил по поддельной справке более 1 млн рублей

В Самаре местного жителя подозревают в мошенничестве с помощью поддельных медицинских документов, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по области.

По версии правоохранителей, в 2014 году подозреваемый передал в отделение Пенсионного фонда справки, которые подтверждали наличие у него инвалидности. В соответствии с документами мужчине назначили выплату. С 2014 по 2023 год самарец получил от государства более 1 млн рублей. Позже в документах, предоставленных подозреваемым, нашли признаки подделки.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее на Урале вынесли приговор женщине, три года получавшей выплаты на несуществующего ребенка.