Врачи извлекли из живота россиянки дренажную трубку, с которой она ходила 12 лет

Жительница Ярославля более десяти лет проходила с дренажной трубкой в животе. Об этом сообщает 76.ru.

Женщина 12 лет страдала от болей в животе, которые мешали ей спать и заниматься какой-либо физической активностью. Россиянка посещала врачей в разных клиниках, но прописанные ими препараты не давали нужного эффекта. Причину недомогания медики нашли после изучения компьютерной томографии.

Выяснилось, что врачи допустили ошибку после операции. Пациентке установили дренажную трубку, чтобы из организма выходила лишняя жидкость, но часть установки выпала спустя несколько дней. Медсестры сказали женщине, что трубку в любом случае должны были скоро вынуть.

Спустя 12 лет после операции выяснилось, что часть предмета осталась в организме и растянулась от матки до печени. Медики назначили срочную операцию и извлекли инородное тело.

Женщина обратилась в суд, который обязал клинику выплатить россиянке 757 тысяч рублей за некачественное лечение.

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