Размер текста
А
А
А

Врачи извлекли из живота россиянки дренажную трубку, с которой она ходила 12 лет

В Ярославле женщина 12 лет испытывала боль в животе из-за забытой врачом трубки

close
100%
Shutterstock

Жительница Ярославля более десяти лет проходила с дренажной трубкой в животе. Об этом сообщает 76.ru.

Женщина 12 лет страдала от болей в животе, которые мешали ей спать и заниматься какой-либо физической активностью. Россиянка посещала врачей в разных клиниках, но прописанные ими препараты не давали нужного эффекта. Причину недомогания медики нашли после изучения компьютерной томографии.

Выяснилось, что врачи допустили ошибку после операции. Пациентке установили дренажную трубку, чтобы из организма выходила лишняя жидкость, но часть установки выпала спустя несколько дней. Медсестры сказали женщине, что трубку в любом случае должны были скоро вынуть.

Спустя 12 лет после операции выяснилось, что часть предмета осталась в организме и растянулась от матки до печени. Медики назначили срочную операцию и извлекли инородное тело.

Женщина обратилась в суд, который обязал клинику выплатить россиянке 757 тысяч рублей за некачественное лечение.

Ранее в Саратове врачи достали из-под кожи лба россиянина 12-сантиметрового червя.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами