Один человек погиб в Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью квадрокоптера хутор Лозовая Рудка, расположенный в Борисовском районе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, с дрона было сброшено взрывное устройство. Глава региона заявил, что в результате взрыва погибла мирная жительница. Оператор украинского беспилотника целенаправленно пытался убить женщину, указал он.

Чиновник также выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Ранее стало известно, что силы ПВО РФ перехватили беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины над территорией Орловской области. Российские военные сбили четыре дрона самолетного типа над регионом.

До этого Гладков сообщил, что одна женщина в Белгороде получила осколочное ранение после отражения средствами противовоздушной обороны атаки ВСУ.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.