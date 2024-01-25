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В Якутии усилят контроль за привлечением иностранной рабочей силы

Николаев: в Якутске проверят легальность пребывания в стране мигрантов

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Пресс-служба главы Якутии

Власти республики Саха усиливают работу по контролю за привлечением иностранной рабочей силы в регионе. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства Якутии.

Отмечается, что меры принимаются для того, чтобы в регион не въезжали криминальные элементы. Глава Якутии Айсен Николаев в ходе совещания заявил о необходимости проверки лиц, которые приобрели российское гражданство, в частности законности получения паспорта и соблюдения обязанностей гражданина.

Кроме того, в регионе будет проведена профилактическая работа с работодателями.

Николаев также заявил, что поручено проведение проверки в отношении граждан, которые приняли участие в конфликте, в результате которого 26-летний местный житель получил несовместимые с жизнью травмы.

Как ранее сообщал Николаев, обвиняемый является уроженцем одной из стран СНГ и имеет российское гражданство. Мужчину арестовали на два месяца — до 21 марта 2024 года.

Ранее российские силовики перекрыли канал нелегальной миграции в Новгороде.

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