В Сибири полицейского подозревают в совращении школьницы

В Новосибирске сотрудника гарнизона полиции подозревают в развратных действиях в отношении школьницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД РФ.

Заявление на сотрудника правоохранительных органов подали родители 14-летней девочки-подростка.

«Предварительно установлено, что 7 января в одном из домов, расположенных в садовом некоммерческом товариществе, отдыхали несколько человек. Ночью один из мужчин совершил в отношении девочки 2010 года рождения развратные действия без применения насилия», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В полиции уточнили, что материалы, собранные оперативниками, переданы в следственные органы.

В петербургском метро задержали бывшего полицейского, судимого за домогательства в отношении подростков в 2009 году.