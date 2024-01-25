В Подмосковье нашли потерявшегося тойтерьера Арчи

Хозяин тойтерьера Арчи рассказал о том, что его питомца нашли. Об этом сообщает «360tv».

Известно, что собака находится в деревне Сандарово в Московской области. Ее приютили местные жители. Владельцу должны передать тойтерьера в Серпухове.

Инцидент с собакой произошел 16 января. Арчи ехал с хозяином, но после конфликта в салоне владельца высадили без животного. Спустя некоторое время охранники обнаружили тойтерьера в электричке, сфотографировали и высадили на одной из станций на мороз.

По словам хозяина Арчи, с ним связывался неизвестный и сообщал, что питомец найден, но позже человек перестал выходить на связь. Владелец полагает, что это были мошенники.

Ранее в Подмосковье женщина отдала мошенникам деньги, пытаясь найти сбежавшую собаку.