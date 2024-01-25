Водительницу такси спасла от насилия тревожная кнопка в машине

В Уссурийске вневедомственная охрана задержала дебоширов в такси, где водителем была женщина. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Приморскому краю.

Сообщение в ведомство о сигнале тревоги поступило из автомобиля такси. Как рассказала водительница, она приехала на вызов в одну из городских саун, откуда к ней в машину сели четверо мужчин. В дороге пассажиры начали вести себя агрессивно, в том числе разбили окно в одной из задних дверей. Водительница приняла решение нажать тревожную кнопку.

На место прибыли сотрудники Росгвардии, задержали нарушителей и передали их полиции.

Ранее в Казани трое пассажиров напали на таксиста после просьбы заплатить за проезд.