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Водительницу такси спасла от насилия тревожная кнопка в машине

В Уссурийске водительницу такси спасла от насилия тревожная кнопка в машине

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Уссурийске вневедомственная охрана задержала дебоширов в такси, где водителем была женщина. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Приморскому краю.

Сообщение в ведомство о сигнале тревоги поступило из автомобиля такси. Как рассказала водительница, она приехала на вызов в одну из городских саун, откуда к ней в машину сели четверо мужчин. В дороге пассажиры начали вести себя агрессивно, в том числе разбили окно в одной из задних дверей. Водительница приняла решение нажать тревожную кнопку.

На место прибыли сотрудники Росгвардии, задержали нарушителей и передали их полиции.

Ранее в Казани трое пассажиров напали на таксиста после просьбы заплатить за проезд.

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