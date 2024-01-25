Жителя Ленобласти подозревают в надругательстве над школьником

В Ленинградской области по подозрению в развратных действиях в отношении ребенка задержали 52-летнего жителя Волховского района. Об этом сообщает ЛенТВ24 со ссылкой на свой источник.

По данным издания, с заявлением на преступные действия мужчины обратилась мать пострадавшего мальчика. Женщина сообщила, что ее знакомый домогался ее 11-летнего сына в городе Сясьстрой с 1 июня 2023 года по 3 января 2024 года.

Подозреваемого задержали, когда он ехал на авто по трассе «Р21 Кола».

Ранее жительница Тувы обвинила сожителя в многолетнем насилии над дочерью.