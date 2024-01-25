В Тюмени подростка задержали за подготовку нападения на школу

Девятиклассника из Тюмени задержали после того, как он оставил записку своему однокласснику. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в одной из школ города. Ученик получил от друга записку, в которой тот предлагал поучаствовать в нападении на школу. Бумагу он передал взрослым.

Правоохранители задержали автора записки. В его телефоне нашли заметки о других нападениях на учебные заведения и схемы сборки оружия. Помимо этого, сообщается о чате, где подросток делился планами.

Во время обыска у молодого человека нашли пневматический пистолет, газовые баллоны для оружия и другое. В одной из тетрадей дома у школьника нашли надпись, которую, по словам девятиклассника, он сделал кровью.

В отношении школьника возбудили уголовное дело.

Ранее в Брянске восьмиклассница устроила стрельбу в школе.