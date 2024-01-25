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Россиянина будут судить за похищение электрокабелей и проводов

В Подмосковье мужчину будут судить за воровство электрокабелей и проводов

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Подмосковье будут судить мужчину, который воровал электрокабели и провода бытовых приборов из частных домов и бытовок. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По версии следствия, в октябре прошлого года 36-летний житель подмосковного города Электроугли проникал в частные дома и бытовки в Подмосковье и пассатижами отрезал провода бытовых приборов и электрокабели, а затем скрывался.

Всего полицейские зарегистрировали девять заявлений от потерпевших. Общий ущерб, нанесенный действиями россиянина, составил более 200 тысяч рублей. В жилище злоумышленника сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли похищенные кабели.

Расследование уголовного дела в отношении мужчины завершено. Материалы направлены в суд.

Ранее суд в Крыму признал местного жителя виновным в покушении на госизмену.

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