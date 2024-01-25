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Архангельского школьника высадили из автобуса вечером на федеральной трассе

В Архангельске кондуктор высадила школьника из междугороднего автобуса на трассе

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Shutterstock

Кондуктор автобуса, следовавшего из Архангельска в Северодвинск, высадила ребенка на федеральной трассе в нескольких километрах от дома. Об этом сообщает паблик «Северодвинск life» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 23 января в автобусе №133. По словам женщины, ее 13-летний сын ехал в поселок Зеленец из областного центра, когда кондуктор попросила его выйти на улицу.

«Кондуктор не поверила, что ребенку 13 лет. Он просто очень рослый ребенок. Сказали, он обманывает. Не дали даже маме позвонить, у него был севший телефон, а карта не прошла», — поделилась мать мальчика.

Женщина отметила, что ребенка высадили в темное время суток на трассе «Холмогоры». После случившегося мальчик сел на автобус 31.

«Там кондуктор оказалась человечнее, вошла в положение, не высадила», — пояснила автор поста.

В пресс-службе регионального Минтранспорта сообщили, что по факту случившегося проводится проверка, кондуктору может грозить ответственность.

Оценку действиям водителя и кондуктора также дадут в областной прокуратуре.

Ранее в Свердловской области кондуктор вытолкала пассажирку на улицу, так как та была пьяна.

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