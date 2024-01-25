Сергей Собянин рассказал о развитии импортозамещения в Москве

Больше 50 московских компаний выпустили импортозамещающую продукцию при поддержке Корпорации развития Зеленограда (КРЗ) в 2023 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что она помогает локализовать бизнес в столице, разработать прототип изделия, подобрать площадку для пилотирования и тем самым облегчает предпринимателям выход на рынок.

Градоначальник уточнил, что корпорация курирует два инновационных кластера: в Зеленограде по направлению микроэлектроники и Троицке — в сферах новых материалов, лазерных и радиационных технологий.

«Корпорация помогает локализовать бизнес в столице, разработать прототип изделия, подобрать площадку для пилотирования. Она также является центром компетенций в сфере аддитивных технологий, оснащенным необходимым оборудованием для реверсного инжиниринга и 3D-печати изделий из различных материалов. Благодаря КРЗ компании кластеров смогли привлечь инвестиций на сумму больше 840 млн рублей», — заявил Собянин.

Так, сотрудники КРЗ помогли компании, которая производит уникальные импланты и эндопротезы на заказ, представить свои разработки широкой аудитории на выставке «Здравоохранение-2023». Благодаря этому предприятие познакомило с отечественными решениями сотни хирургов.

Компания специализируется на производстве титановых имплантов, которые должны стать частью человека, а не инородным телом. Предприятие производит сетчатые эндопротезы: аугменты и кейджи. В отличие от обычных эндопротезов, аугменты полноценно выполняют функцию органа и обладают способностью к полной интеграции в ткани.

Кроме того, КРЗ помогла столичной компании, которая разработала систему климатического мониторинга на основе российских датчиков, поучаствовать в программе импортозамещения. Благодаря сотрудничеству компания наладила деловые связи и расширила пул партнеров.

Отмечается, что полностью отечественное технологичное решение соответствует всем критериям импортозамещения. Его программная часть включена в реестр отечественного программного обеспечения, а аппаратная — в реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ.