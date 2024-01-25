Обыски прошли у донецкого производителя сигарет

В «Донецкой табачной компании» (ДТК) — производителе сигарет в ДНР и связанных с ней организациях, прошли обыски, в ходе которых были обнаружены склады контрафакта без маркировки и изъяты более 12,5 млн пачек сигарет. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на источники.

Как рассказал источник издания, обыски были проведены сотрудниками ФСБ и ФНС по 18 адресам на территории ДНР. Они прошли в рамках работы по противодействию нелегальному обороту контрафактной немаркированный табачной продукции, отмечает РБК.

По словам источников, изъяты более 12,5 млн пачек сигарет, а также документы, «подтверждающие факт совершения преступлений».

Владельцем 95% предприятия, пишет РБК со ссылкой на ЕГРЮЛ, выступает донецкий бизнесмен Игорь Карасев.

До этого сообщалось, что жителя Белгородской области осудили на 3,5 года колонии за изготовление 25 млн рублей фальшивых денег.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.