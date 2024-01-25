Размер текста
А
А
А

Обыски прошли у донецкого производителя сигарет

РБК: обыски прошли в «Донецкой табачной компании», изъяты более 12,5 млн пачек

close
100%
Depositphotos

В «Донецкой табачной компании» (ДТК) — производителе сигарет в ДНР и связанных с ней организациях, прошли обыски, в ходе которых были обнаружены склады контрафакта без маркировки и изъяты более 12,5 млн пачек сигарет. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на источники.

Как рассказал источник издания, обыски были проведены сотрудниками ФСБ и ФНС по 18 адресам на территории ДНР. Они прошли в рамках работы по противодействию нелегальному обороту контрафактной немаркированный табачной продукции, отмечает РБК.

По словам источников, изъяты более 12,5 млн пачек сигарет, а также документы, «подтверждающие факт совершения преступлений».

Владельцем 95% предприятия, пишет РБК со ссылкой на ЕГРЮЛ, выступает донецкий бизнесмен Игорь Карасев.

До этого сообщалось, что жителя Белгородской области осудили на 3,5 года колонии за изготовление 25 млн рублей фальшивых денег.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами