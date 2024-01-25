Россиянина арестовали за то, что он ударил локтем по лицу аниматора с голубями

В Петербурге мужчину подозревают в причинении вреда здоровью человека. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в Василеостровском районе летом, но разбирательство началось сейчас. По версии правоохранителей, мужчина «из хулиганских побуждений» ударил локтем девушку с голубями. В результате россиянка получила ушиб нижней губы.

Мужчину задержали и поместили под арест. Под стражей он пробудет до 17 февраля.

Как сообщает 47news, мужчина ранее был гражданином Украины, но недавно получил гражданство России. Он занимается бизнесом по фотографированию туристов с голубями. Предположительно, девушка работала у конкурента мужчины, поэтому он вступил в конфликт с россиянкой.

Ранее на Алтае россиянин напал на полицейского, который пытался разнять драку.