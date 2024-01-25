Вернувшегося в Россию активиста арестовали за 1000 рублей, которые он перевел на счет ФБК*

Бывшего юриста общественного движения «Вместе» Евгения Молотова арестовали из-за перевода на счет ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России), сделанного им больше двух лет назад. Об этом 24 января сообщил лидер организации Евгений Доможиров (признан в РФ иностранным агентом).

По его данным, Молотова обвинили в финансировании экстремистской организации и отправили в СИЗО до 22 марта. Как пишет Доможиров, его соратник вернулся в Россию из Казахстана два месяца назад из-за болезни отца.

«Судья Кубасов, отправивший его под арест, не имеет ни чести, ни совести, и вообще ничего банального человеческого в душе. У Евгения три дочери были на содержании, а супруга не имеет сейчас средств к существованию», — отметил общественник.

Он уточнил, что основанием для возбуждения уголовного дела в отношении активиста стали 1000 рублей, которые мужчина отправил в 2021 году в поддержку фонда, основанного Алексеем Навальным.

Ранее якутянин попал под суд за репосты призывов к митингу в столице республики.