Размер текста
А
А
А

В Роскачестве рассказали, почему одежда из экокожи не подходит для детей

Роскачество сообщило, что дети могут испытывать дискомфорт в одежде из экокожи

close
100%
Shutterstock

Одежда из экокожи не подходит для детей, ребенок в ней может чувствовать дискомфорт и быстрее утомляться. Об этом сообщили РИА Новости в Роскачестве после проведения исследования.

Как отмечает агентство, нарушения были выявлены в продукции 18 торговых марок из 20, в том числе это касается продукции торговых марок Mark Formelle, Gate31, Charuel, Savage, Lichi, Incity и Mayoral.

По итогам исследования контролирующий орган пришел к выводу, что основой изделий из экокожи чаще всего являются полиуретан и полиэстер. При этом подчеркивается, что по химической безопасности нарушений не выявлено.

Предназначенные для детей изделия оказались не соответствующими требованиям по гигроскопичности. Тело в них не будет «дышать», что приведет к потливости. Ребенок в такой одежде может чувствовать дискомфорт, быстрее утомляться, что в итоге может привести к различным заболеваниям.

Взрослым рекомендовано не надевать одежду из этого материала без подкладки на голое тело или максимально сократить время ношения.

В ноябре в Роскачестве анонсировали вступление в силу ГОСТа на школьную форму в 2025 году.

Ранее врачи опровергли миф о связи астмы у детей и тяжелого COVID.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами