В Роскачестве рассказали, почему одежда из экокожи не подходит для детей

Одежда из экокожи не подходит для детей, ребенок в ней может чувствовать дискомфорт и быстрее утомляться. Об этом сообщили РИА Новости в Роскачестве после проведения исследования.

Как отмечает агентство, нарушения были выявлены в продукции 18 торговых марок из 20, в том числе это касается продукции торговых марок Mark Formelle, Gate31, Charuel, Savage, Lichi, Incity и Mayoral.

По итогам исследования контролирующий орган пришел к выводу, что основой изделий из экокожи чаще всего являются полиуретан и полиэстер. При этом подчеркивается, что по химической безопасности нарушений не выявлено.

Предназначенные для детей изделия оказались не соответствующими требованиям по гигроскопичности. Тело в них не будет «дышать», что приведет к потливости. Ребенок в такой одежде может чувствовать дискомфорт, быстрее утомляться, что в итоге может привести к различным заболеваниям.

Взрослым рекомендовано не надевать одежду из этого материала без подкладки на голое тело или максимально сократить время ношения.

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