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Житель Воронежа спас женщину от стаи агрессивных собак

В Воронеже собаки набросились на женщину, ей помог случайный прохожий

В Воронеже мужчина спас незнакомку, разогнав стаю бродячих собак. Об этом пишет «МОЁ!».

Инцидент произошел 24 января во дворе дома на улице Урывского в Левобережном районе города. На видео с места происшествия видно, что собаки лают и бегают вокруг женщины. Автор ролика стал кричать на животных, которые испугались и в итоге отступили. Их было около десятка.

«У меня в этот момент за спиной стояли жена и 2-летняя дочь. Я снимать стал, и тут женщину увидел», — объяснил воронежец.

Он уже жаловался на бездомных собак, которых заметил у школы №107 в декабре. За прошедшее время ситуация, по его словам, не улучшилась.

Ранее американские исследователи разработали мобильное приложение для обнаружения потенциально опасных собак, способных распространять бешенство.

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