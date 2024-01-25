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В Новой Зеландии задержали рейс из-за пингвина на полосе

UPI: рейс в Новой Зеландии задержали из-за пингвина, выбежавшего на взлетную полосу

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Shutterstock

В Новой Зеландии вылет самолета задержали из-за пингвина, выбежавшего на взлетную полосу, пишет издание UPI.

Как рассказали представители аэропорта, самолет выруливал на взлетную полосу, когда пилоты увидели пингвина, стоявшего у них на пути. После того, как летчики передали информацию, экстренные службы поймали птицу и переместили ее в безопасное место.

«Пилоты и пассажиры терпеливо ждали, пока сотрудники аэропорта Веллингтона забирали пингвина. В этот момент температура была около 50 градусов, поэтому не все были особенно счастливы», — говорится в заявлении.

Ветеринары заявили, что на территорию аэропорта пробрался маленький пингвин, которому было около шести недель.

«Птенец был худым и голодным, но в остальном здоров», — добавили специалисты.

Ранее ученые установили, что арктические пингвины засыпают 10 тысяч раз в день.

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