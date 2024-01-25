В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено на территории Краснодарского края. Об опасности по комплексу метеорологических явлений сообщается на официальном сайте главного управления МЧС РФ по региону.

По данным ведомства, вечером 25 января и днем 26 января в некоторых районах Краснодарского края ожидаются сильный дождь со снегом. Кроме того, синоптики прогнозируют грозу и усиление ветра до 22 м/с.

Также в некоторых частях региона возможен подъем уровня воды в реках, в связи с чем сотрудники экстренных служб призвали местных жителей соблюдать меры предосторожности. При этом в заявлении уточняется, что город Сочи непогода обойдет стороной.

«Штормовое предупреждение по комплексу метеорологических явлений на территории Краснодарского края. <...> При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, находиться в помещениях», — говорится в публикации.

Более того, спасатели рекомендовали гражданам уделить особое внимание поведению детей. Взрослые должны контролировать действия несовершеннолетних и не оставлять их без присмотра, уточняется в сообщении.

Ранее россиян предупредили об «атаке» циклонов со стороны сразу трех океанов.