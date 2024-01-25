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В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение

МЧС: двухдневное штормовое предупреждение объявлено в Краснодарском крае

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Штормовое предупреждение объявлено на территории Краснодарского края. Об опасности по комплексу метеорологических явлений сообщается на официальном сайте главного управления МЧС РФ по региону.

По данным ведомства, вечером 25 января и днем 26 января в некоторых районах Краснодарского края ожидаются сильный дождь со снегом. Кроме того, синоптики прогнозируют грозу и усиление ветра до 22 м/с.

Также в некоторых частях региона возможен подъем уровня воды в реках, в связи с чем сотрудники экстренных служб призвали местных жителей соблюдать меры предосторожности. При этом в заявлении уточняется, что город Сочи непогода обойдет стороной.

«Штормовое предупреждение по комплексу метеорологических явлений на территории Краснодарского края. <...> При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, находиться в помещениях», — говорится в публикации.

Более того, спасатели рекомендовали гражданам уделить особое внимание поведению детей. Взрослые должны контролировать действия несовершеннолетних и не оставлять их без присмотра, уточняется в сообщении.

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