Суд отменил обвинительный приговор оперу-герою Белоконному

Апелляционный суд в Екатеринбурге отменил обвинительный приговор экс-оперативнику Руслану Белоконному, осужденному за превышение полномочий. Об этом сообщает E1.RU.

Сообщается, что дело Руслана Белоконного и Павла Долганова вернули на рассмотрение в суд в Нижнем Тагиле. Еще двум коллегам фигурантов, которые ранее были оправданы, приговор оставили в силе.

«Следователь пишет свою версию, прокурор пишет свою версию. Показания свидетелей не учитываются, в приговор внесены в измененном виде. Видеозапись не учитывается. Ни один свидетель обвинения не подтвердил, что было преступление. Как можно судить людей на вымышленных доказательствах?» — заявил Белоконный во время прений, передает E1.RU.

До этого Белоконному вынесли обвинительный приговор в Нижнем Тагиле и назначили наказание в виде двух лет исправительных работ. Фигурант уголовного дела известен тем, что брался за расследование самых сложных дел — про него сняли несколько фильмов. Экс-оперативник считает причиной своего преследования конфликт с руководством.

Ранее суд в Петербурге приговорил Трепову к 27 годам колонии и штрафу 600 тыс. рублей.