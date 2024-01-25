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На Кубани заметили отца, который нес по улице голого ребенка в подгузнике

В Краснодаре отец вышел на прогулку с сыном в одном подгузнике

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Телеграм-канал Россия. Кубань | Новости

На Кубани мужчина вышел на улицу с голым сыном. Об этом сообщает Telegram-канал «Россия. Кубань».

Инцидент произошел в Краснодаре. Очевидцы заметили на улице мужчину, одетого в куртку и штаны. На шее у него сидел маленький мальчик, на котором был только подгузник.

По словам местных жителей, отец растирал ребенка снегом во время прогулки. Наиболее вероятно, таким образом он пытался закалить младшего члена семьи.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. На данный момент специалисты устанавливают личность мужчины, проводят проверку. В рамках необходимых мероприятий сотрудники МВД дадут правовую оценку произошедшему.

Ранее в Петербурге мужчина распечатал голых аниме-детей и попал в полицию.

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