Путин поздравил студентов с Татьяниным днем

Президент России Владимир Путин поздравил с Татьяниным днем всех студентов и преподавателей во время посещения университета имени Канта в Калининграде. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поздравляю вас, всех студентов, аспирантов, преподавателей», — заявил Путин.

25 января президент России Владимир Путин прибыл в Калининград. В День российского студенчества глава государства встречается со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Также Путин проведет совещание по социально-экономическому развитию региона и встретится с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

День российского студенчества (Татьянин день) отмечается ежегодно 25 января, в 1755 году был учреждено первое российское высшее учебное заведение – Московский университет. Позднее при нем освятили храм – во имя святой мученицы Татьяны, которая стала покровительницей российских студентов.

Ранее Песков заявил, что поездка Путина в Калининград не месседж для НАТО.