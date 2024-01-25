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Адвокат Дарьи Треповой рассказал о ее настроении после приговора

Адвокат Берман назвал «практически пожизненным» 27-летний срок для Дарьи Треповой

У 26-летней Дарьи Треповой, приговоренной к 27 годам колонии за теракт, «плохое» настроение после оглашения приговора. Об этом «Газете.Ru» рассказал ее адвокат Даниил Берман. По его словам, 27 лет — это почти пожизненное заключение, поэтому девушке «страшно».

«У нее плохое настроение. Ей страшно, конечно. 27 лет — это практически пожизненное лишение свободы», — сказал он.

25 января Дарью Трепову, совершившую теракт, приговорили к 27 годам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тыс. руб. Обвинение запрашивало для Треповой 28 лет колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. руб.

Как объяснил адвокат Треповой «Газете.Ru», в зале суда девушка улыбалась из-за «страха» и диагностированных расстройств личности. Он также подчеркнул, что Трепова сама приняла решение надеть «веселенький свитер с апельсинами», чтобы принять суровое наказание в яркой одежде.

По версии следствия, 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной Трепова вручила военкору Владлену Татарскому (настоящее имя и фамилия Максим Фомин) замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство. В результате подрыва Татарский получил не совместимые с жизнью травмы, также были ранены еще 52 участника мероприятия. Сама Трепова настаивала, что не знала о содержимом статуэтки.

После инцидента девушка скрылась в квартире Дмитрия Касинцева, суд приговорил его к 1 году 9 месяцам колонии.

Ранее пострадавший в результате теракта с Татарским заявил, что его спасли иконка и шаверма.

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