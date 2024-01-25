Размер текста
А
А
А

Адвокат Треповой объяснил, почему она надела свитер с апельсинами на вынесение приговора

Адвокат Берман: Трепова решила встретить суровый приговор в яркой одежде

Адвокат Дарьи Треповой прокомментировал внешний вид своей подзащитной на вынесении приговора. Корреспонденту «Газеты.Ru» Даниил Берман заявил, что Трепова сама приняла решение надеть «веселенький свитер с апельсинами», как окрестили его в СМИ. Он считает, что девушка решила принять суровое наказание в яркой одежде.

«Ее внешний вид она выбрала [сама]. Я этот свитер у нее вижу впервые во время судебных заседаний, вообще не знал, что он у нее есть. Видимо, она посчитала возможным на оглашение приговора надеть какую-то более или менее яркую вещь. В конце концов ей предстоит долгое и, вероятно, суровое наказание. Поэтому сочла для себя возможным появиться в таком свитере на публике, почему нет», — сказал Берман.

В четверг, 25 января, военный суд в Санкт-Петербурге приговорил признанную виновной в совершении теракта Дарью Трепову к 27 годам колонии общего режима. По версии прокурора, девушка устроила взрыв в кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский — она вручила блогеру статуэтку со взрывчаткой. Сама Трепова настаивала, что не знала о содержимом подарка.

Ранее адвокат объяснил, почему Трепова улыбалась в суде.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами