Адвокат Треповой объяснил, почему она надела свитер с апельсинами на вынесение приговора

Адвокат Дарьи Треповой прокомментировал внешний вид своей подзащитной на вынесении приговора. Корреспонденту «Газеты.Ru» Даниил Берман заявил, что Трепова сама приняла решение надеть «веселенький свитер с апельсинами», как окрестили его в СМИ. Он считает, что девушка решила принять суровое наказание в яркой одежде.

«Ее внешний вид она выбрала [сама]. Я этот свитер у нее вижу впервые во время судебных заседаний, вообще не знал, что он у нее есть. Видимо, она посчитала возможным на оглашение приговора надеть какую-то более или менее яркую вещь. В конце концов ей предстоит долгое и, вероятно, суровое наказание. Поэтому сочла для себя возможным появиться в таком свитере на публике, почему нет», — сказал Берман.

В четверг, 25 января, военный суд в Санкт-Петербурге приговорил признанную виновной в совершении теракта Дарью Трепову к 27 годам колонии общего режима. По версии прокурора, девушка устроила взрыв в кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский — она вручила блогеру статуэтку со взрывчаткой. Сама Трепова настаивала, что не знала о содержимом подарка.

Ранее адвокат объяснил, почему Трепова улыбалась в суде.