Лифт с пассажирами упал в шахту многоэтажки в Нижневартовске

В Нижневартовске лифт с людьми упал в шахту. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис Югра».

Инцидент произошел в доме на Комсомольском бульваре. Очевидцы отметили, что пассажиры, находившиеся в тот момент в кабине, не пострадали и успели лишь испугаться

«Лифт ехал сверху, остановился на 1-м этаже и оторвался вниз в шахту. Людей вытащили, все обошлись испугом», – рассказали свидетели.

Как уточняется, недавно подъемник был заменен по программе капремонта.

В управляющей компании «РНУ ЖКХ», обслуживающий эту многоэтажку, на запрос портала Ura.ru информацию об инциденте не подтвердили.

«Мы не знаем, кто пустил этот слух. Но у нас ничего подобного не было. Лифты там все после ремонта», — заявили представители компании.

Ранее в Подмосковье лифт с двумя пассажирами рухнул в шахту с высоты пятого этажа.