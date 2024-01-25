Сеть клиник «РЖД-Медицина» использовала просроченные медицинские изделия

Прокуроры выявили более 400 нарушений в негосударственных учреждениях здравоохранения «РЖД-Медицина». Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.



В результате проверки вскрылись факты нарушений в филиалах клиники в Пермском крае, Свердловской, Оренбургской, Тюменской, Челябинской областях, а также Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Врачи использовали медицинские изделия с истекшим сроком годности, нарушали порядок оказания медицинской помощи, правила проведения лабораторных, патолого-анатомических и других видов диагностических исследований, экспертиз, диспансеризации, медосвидетельствований и осмотров.

В двух регионах нарушения были зафиксированы в здравпунктах местных аэропортов. Там медработники не проходили подготовку перед проведением предрейсовых и послерейсовых медосмотров, а часть медперсонала работала без действующей аккредитации. Большинство филиалов по всему округу не прошли проверку в связи с нарушением требований доступности для маломобильных граждан.

«Типичными стали нарушения, выразившиеся в отсутствии парковочных мест для инвалидов, свободного доступа к наружным вызывным устройствам с персоналом при входе, поручней, пандусов, тактильно-контрастных наземных указателей, противоскользящих полос на проступях краевых ступеней лестничных маршей, табличек «Брайля». Устранение нарушений закона взято на контроль», — подчеркнули в прокуратуре.



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