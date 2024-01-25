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Россиянин напал на полицейского, который пытался разнять драку

На Алтае полицейский применил табельное оружие, чтобы задержать дебошира

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

В республике Алтай местный житель устроил драку в ресторане, напал на сотрудника полиции и угрожал ему ножом. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в одном из увеселительных заведений на Алтае, персонал ресторана сообщил в полицию о драке, один из участников конфликта агрессивно общался с прибывшими на место правоохранителями. В какой-то момент он ударил полицейского кулаком в живот и попытался скрыться с места происшествия.

Злоумышленника догнали, мужчина достал нож и начал угрожать участковому расправой, страж порядка был вынужден применить табельное оружие, ранив агрессивного мужчину в ногу.

Нападавшим оказался ранее судимый за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и кражу 28-летний местный житель.

Ранее в Москве неизвестный напал с ножом на сотрудника ППС, который потребовал у него документы.

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