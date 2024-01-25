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У Мосгорсуда начались задержания после вынесения приговора Игорю Стрелкову

У Мосгорсуда задержали трех человек после вынесения приговора Игорю Стрелкову

У Московского городского суда, где был вынесен приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину), начались задержания. Об этом сообщает Ura.ru.

Сотрудники правоохранительных органов увели не менее трех человек. Один из них держал плакат «Свободу Стрелкову!».

Сегодня, 25 января, суд приговорил Игоря Стрелкова к четырем годам колонии по делу об экстремизме.

Стрелков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете). Максимальное наказание по этой статье — пять лет колонии, гособвинение запрашивало Стрелкову 4 года и 11 месяцев колонии.

В июле 2023 года Стрелкова задержали в Москве. В тот же день Мещанский суд заключил его под стражу. С самого начала бывший министр обороны ДНР настаивал на своей невиновности, утверждая, что предъявленные обвинения абсурдны. Уголовное дело строится на двух публикациях в Telegram от 25 мая прошлого года. Стрелков не отрицал авторства этих постов, в которых затрагивались вопросы о довольствии бойцов и ситуации вокруг Крыма.

Ранее Стрелков заявил о намерении участвовать в выборах президента России.

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