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В Китае изобрели батарейку, способную работать 50 лет без подзарядки

Oddity Central: в Китае разработали атомную батарейку, работающую 50 лет без зарядки

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Betavolt

В Китае изобрели атомную батарейку, которая может работать до 50 лет без подзарядки, пишет Oddity Central. При этом ее размер не больше монеты.

Авторами разработки стали специалисты в компании Betavolt. Имея крошечные размеры, батарея постоянно генерирует электричество по мере изложения изотопов, которые находятся в ее составе.

При этом инженеры уверяют, что устройство безопасно для людей: в нем используется никель и алмазные полупроводники.

Компания планирует начать массовое производство батареи в 2024 году, а через год представить более мощную версию.

«Батарею можно использовать в смартфонах, в дронах и в других бытовых предметах», — уверяют создатели.

Ранее в Японии создали первый в мире анализатор вкуса лапши. По словам изобретателей, прибор способен сделать вывод за считанные секунды.

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