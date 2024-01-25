Неизвестный обстрелял из гранатомета многоэтажку в Кривом Роге

Неизвестный обстрелял из гранатомета многоэтажный жилой дом в Терновском районе Кривого Рога. Об этом пишет 1kr.ua.
Сообщается, что при обстреле никто не пострадал, в одной из квартир в момент взрыва находилась женщина с годовалым ребенком.
Редакция местного издания обратилась за комментарием к пресс-службе Криворожского районного управления полиции. Отмечается, что нарушитель задержан не был.
До этого почти 17,5 тыс. человек остались без электричества в Кривом Роге из-за аварии.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава городского совета обороны Александр Вилкул.
По его словам, без света остались жители сразу нескольких районов города. При этом причины аварии он не назвал. Часть котельных и насосные были переведены на работу от генераторов, отметил Вилкул, за счет чего получилось возобновить подачу электричества 9,2 тыс. абонентов.
В первые дни января на Украине после взрывов произошли массовые отключения электричества.
Ранее сообщалось о взрывах в Кривом Роге.