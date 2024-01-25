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Неизвестный обстрелял из гранатомета многоэтажку в Кривом Роге

1kr.ua: неизвестный обстрелял из гранатомета многоэтажку в Кривом Роге

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nachasi_news/Telegram

Неизвестный обстрелял из гранатомета многоэтажный жилой дом в Терновском районе Кривого Рога. Об этом пишет 1kr.ua.

Сообщается, что при обстреле никто не пострадал, в одной из квартир в момент взрыва находилась женщина с годовалым ребенком.

Редакция местного издания обратилась за комментарием к пресс-службе Криворожского районного управления полиции. Отмечается, что нарушитель задержан не был.

До этого почти 17,5 тыс. человек остались без электричества в Кривом Роге из-за аварии.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава городского совета обороны Александр Вилкул.

По его словам, без света остались жители сразу нескольких районов города. При этом причины аварии он не назвал. Часть котельных и насосные были переведены на работу от генераторов, отметил Вилкул, за счет чего получилось возобновить подачу электричества 9,2 тыс. абонентов.

В первые дни января на Украине после взрывов произошли массовые отключения электричества.

Ранее сообщалось о взрывах в Кривом Роге.

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