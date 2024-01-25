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Россиянам назвали самые опасные электроприборы в квартире

Эксперт по безопасности Гринин: фен является самым опасным прибором в доме

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Christian Ohde/Global Look Press

Все электроприборы, которые находятся в квартире, являются потенциально опасными, если нарушать правила их эксплуатации. Об этом »Москве 24» рассказал председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.

По его словам, одними из самых опасных приборов являются электробритва, фен и стиральная машинка.

«Человек положил фен рядом, чтобы посушить волосы, лег в ванную и за ним туда же упал прибор. <...> Если пробита изоляция у электробритвы — то же самое. Пробитый корпус у стиральной машины, если нет необходимого заземления, также опасен, может ударить током», – пояснил Гринин.

Кроме того, опасны и электронагревательные приборы, потому что они могут выделять большое количество тепла и привести к пожару. Особенно если нарушать правила их эксплуатации и, например сушить на них белье. Если же вы заметили подозрительный запах или искрящуюся розетку, важно немедленно выключить приборы и проверить их, отметил Гринин. Перед тем, как эксплуатировать любые электроприборы, важно убедиться, что они не были повреждены при пересылке, заключил он.

23 января сообщалось, что в Москве пожилая женщина получила серьезные травмы после того, как воспользовалась электроодеялом. По предварительной информации, 69-летняя женщина решила накрыться электроодеялом, которое купила в интернете. Спустя некоторое время произошло короткое замыкание, затем — пожар.

Ранее россиянам рекомендовали выключать на ночь ряд электронных приборов ради экономии денег.

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