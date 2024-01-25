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Соседи облили россиянку жидкостью для удаления жира во время ссоры

РЕН ТВ: в Москве девушка получила химические ожоги после ссоры с соседями

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Тверском районе Москвы 19-летняя девушка госпитализирована с химическими ожогами после конфликта с соседями. Об этом сообщает РЕН ТВ.

19-летняя москвичка попала в больницу, поссорившись с соседями, инцидент произошел 24 января в доме по улице Фадеева, по словам пострадавшей ее облили химическим средством для удаления жира.

У девушки диагностированы химические ожоги тела и слизистой рта, а также ссадины и ушибы. По факту произошедшего проверку проводят правоохранительные органы.

Ранее в Волгограде женщина получила химический ожог лица после ссоры с соседом.

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