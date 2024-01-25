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В Подмосковье провели трепанацию черепа мужчине, который сломал височную кость на катке

В Подмосковье мужчина проломил голову, катаясь на коньках

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

В Долгопрудном врачи спасли мужчину, который сломал кость черепа во время катания на коньках. Об этом сообщается на сайте Минздрава Московской области.

В тяжелом состоянии бригада «скорой» доставила 32-летнего мужчину в приемное отделение Долгопрудненской больницы. У пациента выявили гематому в правой лобной и височно-затылочной долях, перелом правой височной кости с переходом на теменную. Как выяснилось, он поскользнулся на льду, сильно ударился головой при падении и потерял сознание. После этого у него наблюдались судороги и рвота.

Врачи приняли решение о проведении экстренной операции.

«Пациенту была проведена декомпрессивная трепанацию черепа и удаление острой гематомы. После операции пациент находился под усиленным наблюдением в палате интенсивной терапии отделения реанимации, а затем был переведён в палату нейрохирургического отделения», – уточнил нейрохирург Шамиль Сагариев.

Сейчас пострадавший находится в удовлетворительном состоянии и готовится к выписке.

Ранее российские врачи спасли младенца с растущей трещиной в черепе.

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