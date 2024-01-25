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Блиновская отреагировала на звонки мошенников с использованием ее голоса

Адвокат Блиновской Сальникова: Елена волнуется из-за звонков мошенников

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Адвокат блогера Елены Блиновской Наталия Сальникова рассказала, что ее подзащитной известно о звонках мошенников с использованием ее голоса. Блиновская обсуждала этот вопрос в день последнего судебного заседания, рассказала адвокат телеканалу «360».

«Вчера видела ее в суде. Ее беспокоит, что из-за мошенников могут пострадать люди», — отметила Сальникова.

Сами звонки юрист назвала стандартным мошенничеством. По ее словам, звонили, в том числе, отцу блогера. От лица Блиновской, которая якобы звонит из СИЗО, злоумышленники просили перевести небольшие суммы денег на карту. Мошенникам, однако, никто не поверил.

«Нет, [люди] не поверили мошенникам. Потому что, как мне сказали, в какой-то момент в фразе проскочил украинский акцент», — заявила Сальникова.

Основу для создания копии голоса Блиновской, по мнению юриста, взяли из интернета. Искусственный интеллект успешно подделывает голоса, предупредила она.

Адвокат блогера также рассказала, что в заключении ее подзащитная чувствует себя нормально и не жалуется на условия содержания.

Напомним, сообщалось, что мошенники от лица Блиновской звонят на номера друзей и родственников блогера. Сама автор «Марафона желаний» находится в СИЗО до 26 апреля. Такую меру пресечения суд принял из-за нарушений условий домашнего ареста после того, как знаменитость провела вечеринку, пригласив на ее 15 друзей. По данным СМИ, среди них был важный свидетель, с которым блогеру общаться запрещено.

Ранее сообщалось, что Блиновская выставила на продажу элитный особняк в Подмосковье.

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