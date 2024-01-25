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Школьница сорвалась в бурную реку в национальном парке

Daily Mail: в Новой Зеландии ребенок упал в бурную реку в национальном парке

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Shutterstock/Filip Fuxa

В национальном парке Фьордленд в Новой Зеландии 10-летняя девочка упала в реку, спасти ребенка не смогли. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел во время отдыха австралийской семьи в нацпарке Новой Зеландии, школьница упала в бурную реку, ребенка унесло сильным течением.

Сотрудники экстренных служб бросились на помощь ребенку и сумели вытащить ее из воды, но реанимировать девочку не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливает полиция округа.

Ранее собака помогла спасти хозяйку, сорвавшуюся с обрыва.

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