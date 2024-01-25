В США предложили переименовать рак простаты, чтобы не пугать пациентов

Американские врачи предложили переименовать рак простаты, чтобы не пугать пациентов. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Такое предложение связывают с тем, что врачи назначают слишком агрессивное лечение, грозящие мужчинам серьезными побочными эффектами, из-за одного слова «рак» в диагнозе. При этом при раке предстательной железы на первой стадии, при котором опухоль растет очень медленно или вообще не растет, требуется достаточно умеренная по интенсивности терапия.

Аналогичное решение уже было принято для первой стадии рака щитовидной железы, шейки матки и мочевого пузыря.

Рак предстательной железы является самым распространенным видом рака у американских мужчин. С увеличением частоты и охвата мероприятий по скринингу населения его все чаще стали выявлять на ранних стадиях.

До этого в Белом доме сочли проблемой решение министра обороны Ллойда Остина не сообщать президенту США Джо Байдену о раке простаты.

Ранее в Сан-Паулу определили один из факторов развития рака простаты.