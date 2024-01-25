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В российской школе после потопа обвалился потолок в нескольких классах

В Воронежской области в школе после потопа обвалился потолок

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В Воронежской области после потопа в школе обвалился потолок. Об этом сообщают »Вести Воронеж».

По информации издания, в администрации Новоусманского района сообщили, что инцидент произошел в Отрадненской СОШ №2. В учебном учреждении прорвало трубу, в результате затопило два класса и коридор.

Сообщается, что после произошедшего в кабинетах младших классов обвалился потолок. По предварительной информации издания, последствия аварии устранены.

До этого во Владимире школу затопило экскрементами из-за коммунальной аварии. Из-за протечки была нарушена конструкция подвесного потолка правого крыла здания на двух этажах. Учебные помещения не пострадали.

Ранее в Екатеринбурге учащихся эвакуировали из школы во время крупного потопа.

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