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Следствие квалифицировало инцидент с котом Твиксом как «жестокое обращение с животными»

Следствие квалифицировало инцидент с Твиксом как жестокое обращение с животными

Следствие квалифицировало инцидент с котом Твиксом как жестокое обращение с животными, по этой статье возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости.

«В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», — рассказал он.

При этом отмечается, что фигурантов в уголовном деле по этой статье пока нет.

Максимальное наказание за это преступление без отягчающих квалификаций составляет три года лишения свободы.

При этом ранее источник РИА Новости сообщил о том, что уголовное дело возбудили против проводницы поезда РЖД, которая выбросила кота Твикса на улицу в Кирове.

18 января стало известно, что в Кирове проводница выкинула на мороз кота одного из пассажиров, приняв его за ничейного. Животное перевозил отец владельца, на кота был оформлен проездной билет. В какой-то момент животное выбралось из переноски и бродило по вагону. Проводница решила, что кот проник в поезд с улицы, и спустила его на платформу перед отправлением поезда. Кота разыскивали сотни волонтеров.

Ранее проводница объяснила, почему выбросила Твикса на мороз.

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