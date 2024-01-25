Врач перечислила продукты, которые вызывают вздутие живота

Бобовые, например фасоль и чечевица, могут способствовать появлению газов и вызывать вздутие живота. Об этом Pravda.Ru рассказала эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Аналогичный эффект могут спровоцировать капуста, брокколи, цветная капуста и брюссельская капуста, потому что в них содержатся сложные углеводы и фибра, продолжила эксперт. Кроме того, газированные напитки могут увеличить объем газов в желудке и вызвать вздутие. К другим продуктам, из-за которых может появиться недуг, относятся продукты с искусственными подсластителями, молочные продукты, жирная и острая пища, а также некоторые фрукты и цельнозерновые продукты.

«Реакция на эти продукты может сильно варьироваться от человека к человеку. Важно наблюдать за своим организмом и, при необходимости, вести пищевой дневник, чтобы определить, какие именно продукты вызывают у вас дискомфорт», — отметила Курбатова.

В ноябре Екатерина Курбатова советовала заниматься физической активностью, больше гулять и пить воду, чтобы бороться со вздутием живота. Кроме того, она рекомендовала есть маленькими порциям, хорошо жевать продукты и не спешить.

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