Неизвестные с пистолетом и фаллоимитатором избили россиянина во дворе дома

В Ховрино четверо злоумышленников с пистолетом, перцовым баллончиком и фаллоимитатором напали на мужчину из-за конфликта на дороге. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел во дворе дома по улице Дыбенко, четверо злоумышленников, вооруженные пистолетом, напали на москвича. Угрожая оружием, мужчину избили фаллоимитатором.

Выяснилось, что пострадавший месяц назад стал участником дорожного конфликта, на светофоре он посигналил впереди стоящей машине, чем вызвал недовольство группы молодых людей в авто. Спустя некоторое время они нашли водителя и пришли мстить.

Ранее в Петербурге задержали мигрантов, которые избили и похитили мужчину.