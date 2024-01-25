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Стало известно о втором погибшем после обрушения на насосной станции в Оренбуржье

Второй пострадавший при взрыве на насосной станции в Новотроицке умер в больнице

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Один из трех пострадавших при обрушении на насосной станции в Новотроицке Оренбургской области умер в больнице. Об этом сообщили ТАСС в правительстве региона.

Инцидент случился 25 января. Утром в Новотроицке обрушилось здание канализационной насосной станции.

Позже в пресс-службе регионального министерства здравоохранения заявили, что после ЧП в медицинские учреждения были доставлены три человека. Пострадавших доставили в травматологию в городе Орске.

Сейчас идет разбор развалов. В правительстве Оренбургской области сообщили, что смогли установить связь с шестью пострадавшими, которые находятся в подземном помещении станции.

В конце декабря в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга произошло обрушение шестиэтажного здания. В результате ЧП никто из не пострадал.

Ранее в Красноярском крае рабочий попал в реанимацию из-за падения строительного крана на ТЭЦ.

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