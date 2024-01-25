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Авторов записок со стихами о Бандере, оставленных в сумках с продуктами, нашли в Ленобласти

В Ленобласти нашли пару, оставлявшую стихи про Бандеру в сумках с продуктами

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Мирослав Лужецкий/РИА «Новости»

В Ленинградской области задержали мужчину и женщину, которые оставляли в продуктах открытки со стихами о Степане Бандере. Об этом сообщает «Фонтанка».

Причастных к распространению стихов про Бандеру и поздравлений с Новым годом на украинском языке нашли в Гатчинском районе. 63-летнего уроженца города Луцк Волынской области Украины и коренную ленинградку задержали накануне сотрудники Центра «Э», УФСБ и ОМОНа. Их подозревают в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

По версии правоохранителей, именно задержанные оставили открытку с посланиями на украинском на витрине супермаркета «Лента» на Таллинском шоссе в Петербурге открытку. Кроме того, пара якобы засовывала такие же открытки в продукты. В доме пары провели обыск, в результате которого были изъяты листы А4 с вышеупомянутым стихотворением, пять USB-флешек, принтер, телефоны и одежда, в которой совершались преступления. Мужчину и женщину отправили в изолятор временного содержания.

До этого как минимум две покупательницы обнаружили в своих покупках из супермаркета послания в стихотворной форме. В начале января салфетку со строчками из украинской песни петербурженка нашла в пакете с продуктами, купленными ею в магазине на Таллинском шоссе. Она обратилась в службу безопасности торговой сети. 19 января стало известно, что записку со стихотворением про Бандеру другая покупательница нашла в коробке с конфетами, которые заказала в том же гипермаркете.

Ранее Россия внесла в черный список 100 граждан Канады, включая внука Бандеры.

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