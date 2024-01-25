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РПЦ поддержала позицию Элладской церкви против легализации однополых браков

РПЦ поддержала позицию Элладской церкви против легализации ЛГБТ*-браков в Греции

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Global Look Press

Русская Православная церковь поддерживает позицию Элладской Православной церкви против легализации однополых браков. Об этом заявил советник патриарха Кирилла протоиерей Николай Балашов в интервью РИА Новости.

Священнослужители назвали решение братской церкви мужественным.

Синод Элладской церкви на этой неделе выступил против однополых браков и усыновления детей гомосексуалистами, которые предлагает узаконить правительство Греции. Иерархи заявили, что гомосексуальность является отклонением от закона Божьего, о чем сказано в Библии.

Элладская церковь — одна из автокефальных православных церквей, часть которой находится на территории Греции.

30 ноября Верховный суд России признал экстремистским «Международное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) и запретил его деятельность на территории страны. Иск рассматривали в закрытом режиме: в зале суда присутствовали только представители Минюста, а журналистов пустили на оглашение решения. В Кремле процесс комментировать отказались и заявили, что не следят за ним.

Зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявлял, что признание движения ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) экстремистской организацией и его запрет в России можно назвать формой нравственной самозащиты общества.

Ранее в РПЦ призвали не смягчать законодательство в сфере суррогатного материнства.

*  «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ
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