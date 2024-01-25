Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Задержан подозреваемый в поджоге склада в Шушарах

Полиция задержала сборщика Wildberries по подозрению в поджоге склада в Шушарах

close
100%
gorod_pervih_cds/VK

Полиция задержала 21-летнего сборщика Wildberries по подозрению в поджоге склада в Шушарах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Юноша признался в поджоге в рабочем чате после того, как пожар произошел. До инцидента он угрожал поджечь здание из-за недовольства штрафной политикой Wildberries, из-за которой он за неделю потерял не менее 20 тыс. рублей.

Полиция обнаружила, что в день пожара подозреваемый не был на складе, после чего юношу освободили. При этом было обнаружено, что его автомобиль находится в розыске.

До этого Wildberries доставил 80% заказов, восстановленных после пожара в Шушарах.

13 января на складе компании Wildberries произошел масштабный пожар в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга. Изначально огонь распространился на площади 1000 кв. м, однако позже площадь пожара достигла десятков тысяч кв. м. В момент возгорания внутри склада находились сотрудники, пришлось эвакуировать 1617 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после пожара на складе.

Ранее Гендиректор Wildberries прокомментировала пожар на складе в Петербурге.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами