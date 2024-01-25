Задержан подозреваемый в поджоге склада в Шушарах

Полиция задержала 21-летнего сборщика Wildberries по подозрению в поджоге склада в Шушарах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Юноша признался в поджоге в рабочем чате после того, как пожар произошел. До инцидента он угрожал поджечь здание из-за недовольства штрафной политикой Wildberries, из-за которой он за неделю потерял не менее 20 тыс. рублей.

Полиция обнаружила, что в день пожара подозреваемый не был на складе, после чего юношу освободили. При этом было обнаружено, что его автомобиль находится в розыске.

До этого Wildberries доставил 80% заказов, восстановленных после пожара в Шушарах.

13 января на складе компании Wildberries произошел масштабный пожар в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга. Изначально огонь распространился на площади 1000 кв. м, однако позже площадь пожара достигла десятков тысяч кв. м. В момент возгорания внутри склада находились сотрудники, пришлось эвакуировать 1617 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после пожара на складе.

Ранее Гендиректор Wildberries прокомментировала пожар на складе в Петербурге.