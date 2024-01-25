В РПЦ заявили, что зоозащитники выставили «мировым злом» проводницу, высадившую кота Твикса

Уголовное дело против проводницы, выбросившей кота Твикса из поезда, — чрезмерная реакция на ее поступок, заявил «Газете.Ru» зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его мнению, сотрудницу РЖД незаслуженно «низвели до уровня мирового зла».

«Я, честно говоря, не видел материалов, которые легли в основу возбуждения этого уголовного дела. Но мне представляется, что в данном случае эта реакция чрезмерна. Дело в том, что на эту ситуацию возникла очень острая общественная реакция. К сожалению, те, кто выступают за права животных, на мой взгляд, проявили свое намерение полностью игнорировать какие-либо интересы этой проводницы. Они низвели ее до уровня какого-то мирового зла, что, на мой взгляд, совершенно неадекватно», — сказал Кипшидзе.

Зампред Синода добавил, что уже и сам получил неадекватную реакцию со стороны зоозащитников.

«Могу вам сказать, что в связи с этой ситуацией я, призвав к адекватной оценке ее деяния, тоже получил угрозы и проклятия, что мне кажется очень странным. Потому что я, разумеется, не выступаю за жестокое обращение с животными, но мне кажется, что интересы простого человека, который поступил неправильно, очевидно, не имея злого умысла — не менее значимы, чем судьба того или иного домашнего животного», — констатировал Кипшидзе.

24 января Следственный комитет возбудил уголовное дело против проводницы поезда РЖД, которая выбросила кота Твикса на улицу в Кирове.

18 января стало известно, что в Кирове работница поезда выкинула на мороз кота одного из пассажиров, приняв его за бездомного. Животное перевозил отец владельца, на кота был оформлен проездной билет. В какой-то момент животное выбралось из переноски и бродило по вагону. Проводница решила, что кот проник в поезд с улицы, и спустила его на платформу за пять минут до отправления состава.

Поисками кота занялись волонтеры. Через несколько дней его нашли. Предположительно, Твикса загрызли собаки. Хозяин животного заявил, что обратится в суд.

В РЖД принесли извинения за происшествие с Твиксом и сообщили, что внесут изменения в документы по перевозке животных в поездах.

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