Врачи назвали первые признаки развития сахарного диабета

Сахарный диабет возникает из-за нарушения усвоения глюкозы на фоне недостаточного количества инсулина. В числе первых симптомов болезни на ранней стадии — жажда и частое мочеиспускание, рассказала руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской КБ Минздрава МО Зарема Тен Общесвтенной Службе Новостей.

Жажда и частые походы в туалет связаны с тем, что в организме очень много глюкозы, которая не может утилизироваться с помощью инсулина, объяснила врач.

«Соответственно, мозг посылает организму сигнал, что тому нужно пить больше воды, следствием чего становятся постоянные походы в туалет», — добавила она.

Также при повышении уровня сахара у человека снижается иммунитет, появляется дискомфорт в мочеполовой системе, могут появляться натоптыши и мозоли.

Еще один симптом — это нарушение зрения и ощущение «песка» в глазах. Офтальмологи ставят диагноз «диабетическая ретинопатия». Кроме того, при избыточным уровне сахара поражаются кровеносные сосуды. Это приводит к пигментации кожи, трофическим язвам и может спровоцировать инфаркт или инсульт.

Помимо этого, нужно обратить внимание на физическую форму, так как 80% болеющих сахарным диабетом имеют избыточный вес тела, отметила Зарема Тен.

«Теперь давайте подытожим: если вы ощущаете сонливость, повышенную жажду, частое мочеиспускание, длительно незаживающие раны, снижение остроты зрения и иммунитета, то я настоятельно рекомендую вам пройти диспансеризацию и в ее рамках проверить уровень сахара в крови», — заключила врач.

Напомним, ученые также считают, что 6% людей могут избавиться от диабета 2-го типа, сбросив лишний вес. Отмечается, что люди с диабетом 2-го типа могут отказаться от лекарств для контроля уровня глюкозы в крови, если они потеряют достаточное количество веса и смогут поддерживать новый вес.

Ранее исследователи назвали эффективный и безопасный тип питания для людей с сахарным диабетом.