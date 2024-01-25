В России призвали ужесточить наказание за приюты и питомники для животных в квартирах

В России следует полностью запретить заводить в многоквартирных домах хищных и экзотических животных, считает председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец. Также, по его мнению, необходимо ужесточить наказание за открытие «квартирных приютов» и «питомников». Такое предложение он направил председателю Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрию Кобылкину, сообщает RT со ссылкой на копию письма.

Диких и экзотических животных в квартирах заводят безответственные граждане, подчеркнул активист.

«Надо признать, что крупный или откровенно хищный зверь не приспособлен к жизни в малометражном человеческом жилье: его мирное сосуществование с десятками или сотнями людей в доме невозможно и даже опасно», — заявил он.

Также он напомнил, что часто жители разводят в квартирах животных редких пород, нарушая при этом санитарные нормы, и создают приюты в квартирах. Корниец призвал ввести полный запрет на содержание в многоквартирных домах служебных, крупных, специальных, всех хищных и экзотических животных. Исключение он предложил сделать только для декоративных питомцев или животных-помощников/поводырей.

Наказание за организацию «приютов», «питомников» и «передержек» общественник призвал ужесточить вплоть до уголовной, отдельно остановившись на ответственности за порчу животными общественного имущества.

Напомним, в России с 2019 года утвержден список диких животных, которых запрещено содержать в неволе — квартирах, домах и незаконных контактных зоопарках. В их числе – несколько видов змей, ящерицы, крокодилы, черепахи, земноводные, паукообразные и другие.

Ранее жительница Санкт-Петербурга пожаловалась на соседку-собачницу и закрыла ее питомник через суд.